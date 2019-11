Parma, Faggiano: “Contro la Roma speriamo di recuperare qualcuno”

Daniele Faggiano, diesse del Parma, spera nella ripresa di alcuni titolari per il match di domenica 10 novembre contro la Roma. Al momento l’allenatore Roberto D’Aversa vede nella sua infermeria nomi come Bruno Alves, Inglese, Cornelius, Galgiolo, Grassi e Laurini. Il direttore sportivo Faggiano ha commentato così la situazione al sito del club: “Speriamo di recuperare qualcuno, altrimenti giocherebbero sempre gli stessi. Va detto che chi è stato chiamato in causa, come Dermaku e Karamoh, ha fatto benissimo. Anche Pezzella che deve trovare i 90 minuti”.