Parma, D’Aversa: “Stupito da Gervinho. Felice per il gol di Sprocati contro la Roma”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, si gode la sosta per le Nazionali dopo la vittoria contro la Roma di domenica al Tardini per 2-0. Il mister torna sul successo contro i giallorossi e del cambio obbligato nel primo tempo. Queste le sue parole a Radio24 nella trasmissione “Tutti Convocati”: “A me il cambio lo ha chiesto Gervinho che purtroppo si è fatto male. Felice però per Mattia Sprocati che ha fatto gol, ma mi stupisce ogni volta la tenuta dell’ivoriano”. Poi parla anche di una rosa più lunga rispetto al passato: “La società è stata brava a colmare quella situazione che lo scorso anno ci è costata cara nel girone di ritorno, cioè quella di non avere sostituti. Questi ragazzi si compattano, mi auguro però di recuperare i giocatori che ci mancano”.