Parma, D’Aversa: “Coppa Italia bella vetrina, faremo di tutto per passare il turno contro la Roma”

Il Parma continua a crescere. La vittoria contro il Lecce ha portato la squadra di D’Aversa al settimo posto in piena corsa per un posto in Europa League. I ducali sono in gran forma e giovedì sera proveranno anche a fare il colpaccio in Coppa Italia, quando ospiteranno la Roma. Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata. I complimenti vanno ai ragazzi che hanno saputo lottare anche contro le assenze – ha detto il tecnico del Parma a ‘Sky Sport’ -. Non dobbiamo guardarci dietro, anche contro la dura sconfitta dell’Atalanta. Ora testa alla Roma. La Coppa Italia è una bella vetrina, faremo di tutto per passare il turno contro un avversario molto forte”.