Paredes: “Un onore essere allenato da Mourinho. Voglio vincere a Roma”

Leandro Paredes ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista argentino ha parlato di Mourinho e della sua voglia di alzare trofei in maglia giallorossa. Questa una piccola anticipazione: "Avere un allenatore come Mourinho è una grandissima cosa per tutto quelle che rappresenta nel calcio, per la mentalità vincente che ha. Con Dybala ci conosciamo da tanto e siamo amici. Abbiamo avuto la fortuna di aver vinto insieme e speriamo di vincere anche qua". Sono pronto per giocare". L'ex PSG scalpita e non vede l'ora di giocare. Domenica contro la Salernitana sarà tra i convocati ma difficilmente partirà dal 1'. È carico per la sua seconda avventura giallorosso e ha già ricevuto una splendida accoglienza il giorno del suo arrivo a Ciampino.