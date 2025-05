Paredes sui social dopo l’allenamento: “7 maggio a Roma”

L'argentino ha pubblicato gli scatti della seduta di oggi, in un periodo in cui Ranieri non lo sta utilizzando: contro la Fiorentina la terza gara intera in panchina

Nelle ultime settimane la Roma di Ranieri che si sta giocando l'obiettivo Champions, a tre giornate dal termine, sta facendo a meno di Leandro Paredes che trova poco spazio nell'undici titolare. Addirittura non trova il campo da tre partite consecutive, in cui è rimasto tutti e 90 i minuti in panchina. L'argentino è regolarmente a disposizione, oggi era in gruppo alla ripresa degli allenamenti: "7 maggio a Roma.", scrive sui social il centrocampista con le emoji della lupa, del pallone e della corsa. Nel post le foto della seduta, sue - con la posa con le braccia larghe - e con la squadra. In questi giorni si parla comunque molto del suo futuro tra il bonus già corrisposto al PSG e quello restante che dovrebbe scattare alla prossima presenza, insieme al tacito accordo con la Roma per liberarlo in caso di offerta consona del Boca Juniors.