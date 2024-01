Paredes sui social: “Complimenti a tutta la squadra”

Leandro Paredes ha commentato con il suo profilo Instagram la vittoria della Roma contro il Verona postando quattro foto in totale tra le storie (una delle quali è stata ripubblicata da Lukaku) e il post. “Sempre avanti. Compimenti a tutta la squadra” si legge sotto le immagini. L’argentino è stato scelto tra i titolari da De Rossi e ha disputato tutta la partita d’esordio del suo allenatore ed ex compagno di squadra ai tempi della sua prima esperienza romanista. Tornato quest’anno nella capitale ha scelto di portare il 16 sulla maglia, ancora ignaro che sarebbe stato allenato dalla bandiera giallorossa che indossava proprio quel numero prima di lui.

