Paredes: “Siamo forti anche senza Dybala. De Rossi ci ha fatto crescere tantissimo”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del numero 16 giallorosso prima del match contro il Genoa

Redazione 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 20:22)

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Genoa. Queste le parole del centrocampista argentino:

PAREDES A DAZN

Non sappiamo quanti minuti avrà Dybala. Come si mette nelle condizioni chi è davanti di rendere di più? “Abbiamo giocatori forti anche senza Paulo. Speriamo che possono trovare fiducia perché saranno molto importanti anche per il prossimo anno”.

Eri alla Roma contro il Genoa nel 2017. In cosa fa ancora la differenza De Rossi? “E’ molto importante per noi. Sapete cosa significa per lui il calcio e la Roma. Ci ha portato entusiasmo e la sua esperienza. Questo ci ha fatto crescere tantissimo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.