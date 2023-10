Paredes: “Siamo da Champions League. La condizione fisica migliora e mi sento bene”

Le sue parole: “Abbiamo tanto margine di miglioramento. Non solo difensivamente ma anche offensivamente"

Come ti stai adattando alla squadra e ai nuovi compagni. C’è margine di miglioramento? “Bene, mi sto trovando sempre meglio. La condizione fisica migliora e mi sento bene. Non posso migliorare solo io ma anche tutta la squadra. Abbiamo tantissima qualità. Cercheremo di farlo”.

Dov’è il margine di miglioramento nell’immediato? “Abbiamo tanto margine di miglioramento. Non solo difensivamente ma anche offensivamente. Cercheremo di farlo e di lavorare, abbiamo tanto margine. Abbiamo ragazzi giovani ma anche altri con esperienza”.

La vostra qualità è da Champions League? "Assolutamente sì. Abbiamo la squadra per lottare lì davanti con le grandi. Ci sono squadre molto forti ma anche noi possiamo lottare”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.