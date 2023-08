Paredes si prepara all’esordio: “Iniziamo”. E Dybala lo carica – FOTO

Leandro Paredes non vede l'ora. A due giorni dal suo arrivo a Roma sta ricaricando le batterie per farsi trovare pronto all'esordio - di nuovo - in giallorosso domenica contro la Salernitana."Iniziamo", ha scritto su Instagram il regista ex PSG. A Trigoria trova uno dei suoi amici più stretti nel mondo del calcio, Paulo Dybala, che non a caso gli ha dato il benvenuto, commentando "Claro Animaaaal". L'anima argentina della Roma è già pronta e determinata a portare la squadra di Mourinho in alto.