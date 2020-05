Paredes ricorda le bravate a Roma: “Che incidente con Iturbe e Perotti”

Retroscena da batticuore, quelli venuti fuori dalle confessioni di Leandro Paredes sul suo periodo romano. L’ex centrocampista giallorosso, ora in forza al Paris Saint Germain, stuzzicato da Perotti e Iturbe, ha voluto raccontare i segreti dei tre caballeros e le loro scorribande a Roma. Così, il talento argentino, ha ricordato durante l’intervista ad TyC Sports: “Tornavamo dal concerto di Ozuna, era tardi e per strada non c’era nessuno, eravamo ognuno con la sua auto e con la moglie. Ci rallenta un semaforo e abbiamo detto ‘Dobbiamo accelerare’. Improvvisamente però vedo che arriva un auto, si gira e si infila da dove siamo venuti noi. Cerco di frenare, e quando vedo dallo specchietto mi accorgo che era Iturbe con il suo Suv. Io avevo una macchina bassa ed ho pensato che se non fossi riuscito a frenare mi avrebbe schiacciato. Finì su due ruote con la moglie sconvolta che è voluta scendere dicendo che eravamo matti. Non è stato un incidente tragico”.

L’altro aneddoto riguarda poi una serata al ristorante, sempre insieme a Iturbe: “Quando sono arrivato in Italia a Roma sono andato a cenare con Pjanic, Strootman e Nainggolan. Ci hanno portato tre piatti di carne cruda con un uovo sopra e limone ed io ho pensato che non lo avrei mai mangiato. Loro invece si abbuffavano quindi ho detto è impossibile devo provarlo. Era buonissimo, ho iniziato a mangiarlo e ho finito il piatto in dieci minuti. Sono tornato a casa con un mal di pancia tremendo che mi è durato per 5 giorni. Non ero abituato a mangiare crudo però ora mi piace tantissimo”.