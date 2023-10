Paredes: “L’Inter è la più forte del campionato. Lukaku è molto tranquillo”

News as roma: tutte le notizie

Le sue parole: "Abbiamo preparato la partita al meglio. Affrontiamo una grande squadra"

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. Queste le parole del centrocampista argentino:

PAREDES A DAZN

Come arriva oggi la Roma a San Siro? Volete i tre punti? “Abbiamo preparato la partita al meglio. Affrontiamo una grande squadra, la più forte in Serie A in uno stadio difficile ma vogliamo portare i tre punti a casa”.

Avete giocato giovedì, ci potrebbe essere un calo nel secondo tempo? “Speriamo di no, ma come hai detto abbiamo tante partite in poco tempo. Ci siamo però preparati al meglio per affrontarla al 100%”.

Come hai visto Lukaku? “L’ho visto molto tranquillo. E’ un ragazzo con molta esperienza e farà il meglio per noi e per la squadra”.

