Paredes, l’entusiasmo della moglie per il ritorno a Roma: “Amo questa città”

Leandro Paredes è tornato alla Roma dopo 6 anni ed è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi. L'argentino ha firmato un contratto fino al 2025 e la moglie sui social ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno nella Capitale. Queste le parole di Camila Galante: "Qui ma nell'anno 2014 con Victoria di soli 2 mesi è iniziato il nostro viaggio Dove nel 2016 è nato il principe della famiglia e per me oggi tornare a vivere qui è come tornare su casa. Sono traboccante di felicità, di essere tornata in questa città che amo così tanto, di vederti indossare di nuovo questa maglia. L'orgoglio di vedere l'affetto con cui la gente ti ha accolto, Non riesco a spiegare a parole tutte queste emozioni insieme, tu sai tutto amore mio. Ti auguro il meglio del successo. Siamo sempre qui insieme a te. Ti amiamo".