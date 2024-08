Paredes: le ferie tagliate, il ‘no’ all’Arabia e Soulé. Leandro ha voglia di Roma

Il centrocampista partirà con la squadra per l'Inghilterra e ha rinunciato a due giorni di vacanze

Leandro Paredes è pronto per rimettersi al centro della Roma. L’argentino fresco vincitore della Coppa America (per la seconda volta consecutiva) ha rinunciato a due giorni di ferie per poter partire in Inghilterra con il resto della squadra. Non scenderà in campo domani contro l’Olympiacos, ma ha tanta voglia di indossare di nuovo la maglia giallorossa. Anche per questo ha rifiutato una ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita. “Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma", con questa frase aveva snobbato i petroldollari. Ma dopo le parole sono arrivati anche i fatti. Paredes non ha intenzione di lasciare la Capitale, almeno per quest’anno. Poi a giugno 2025 potrebbe tornare al Boca Juniors.

Tornando al presente, il numero 16 è carico per riprendere in mano il centrocampo. L’arrivo di Le Fée ad oggi non toglie spazio a Leandro e lui si candida per un posto da titolare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. De Rossi stravede per lui e proprio col tecnico di Ostia ha dato il meglio nella scorsa annata. Il 18 agosto a Cagliari parte la nuova stagione della Roma. Proprio in Sardegna l’argentino aveva trovato il primo gol in Serie A e con la maglia giallorossa.

Paredes, Soulé, Dybala: il trio argentino è pronto — Paredes al suo rientro troverà un amico in più a Trigoria. “Ci vediamo tra pochi giorni”, aveva scritto su Instagram a Soulé mercoledì. I due sono molto amici e con Dybala formeranno un nuovo trio tutto argentino. La Joya nello spogliatoio si trova proprio in mezzo a Leandro e Matias. Già l'anno scorso si erano incontrati diverse volte a Roma. Ad aprile durante la festa per il compleanno dell'ex Frosinone, Dybala e Paredes scherzando gli avevano detto di trasferirsi nella Capitale. Appena sono uscite le prime indiscrezioni di mercato Paulo e Leo si sono attivati: "Mi hanno detto di come si sta bene e anche io gli ho chiesto molte cose. Ogni giorno parlavamo di più e Dybala mi diceva: ‘Dai, ti aspetto. Ho il posto libero per te…’". I tre hanno il compito di riportare la Roma in Champions League. Con loro anche un'arma in più: Artem Dovbyk.