Paredes, gli auguri per i 7 anni del figlio Giovanni: “Che i tuoi sogni si avverino”

Leandro Paredes è impegnato con la nazionale argentina ma, seppur a distanza, oggi il pensiero va a suo figlio Giovanni. Come postato su Instagram, infatti, il centrocampista della Roma gli ha dedicato un messaggio di auguri per i festeggiamenti dei suoi 7 anni: "Buon compleanno vita mia, che tutti i tuoi sogni si avverino. Ti amo figlio mio". Anche Dybala, grande amico di Paredes, non è voluto mancare all'appuntamento e non ha perso occasione per lasciare il suo personale augurio: "Felice compleanno Gio".