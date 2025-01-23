VIDEO - L'arrivo di Babbo Natale a casa Dybala. Ci sono Angelino, Paredes e Soulé

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Sky al temine del match perso contro l'Az Alkmaar. Queste le sue parole:

Che cosa è successo questa sera? "Dispiace per questo risultato, c'era la possibilità di andare su. Ora ci toccherà fare i play-off. Dobbiamo fare fuori casa quello che facciamo in casa, non va bene. Dobbiamo migliorare".

Sugli errori nell'azione del gol subito, in ripartenza. "E' un difetto nostro. Purtroppo è andata così, bisogna migliorare perché così non va bene".

Quanto dispiace per questa prestazione? "Venivamo da partite giuste, anche fuori casa. In casa avevamo fatto partite buonissime. Venire qui e fare questa prestazione dispiace tantissimo".

Come è cambiata la squadra con l'ingresso di Soulé? "Nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica a trovare spazi, con l'ingresso di Soulé abbiamo creato un po' di più ma non è servito. Dobbiamo pensare a che cosa migliorare e farlo il prima possibile".

Sul futuro. "Non lo so, vivo la mia carriera giorno dopo giorno e vedremo che cosa accadrà".