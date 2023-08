Paredes: “De Rossi sogna di allenare la Roma. Diceva che mi avrebbe riportato qui”

Le parole dell'ex PSG: "Ho sempre pensato di tornare. Avere un allenatore come Mourinho è una grandissima cosa per tutto quelle che rappresenta nel calcio"

Sul ritorno alla Roma. "Sensazione difficile da spiegare in poche parole però è stata secondo me la cosa più bella e più importante della mia carriera. Sono sempre stato legato alla Roma. Quando sono andato via l'ho sempre seguita e parlavo alla mia famiglia della possibilità di tornare. Scherzavo con De Rossi spesso e lui mi diceva sempre che voleva essere l'allenatore della Roma e quando sarebbe diventato il mister dei giallorossi mi avrebbe portato con lui. Ho sempre avuto questa possibilità nella testa, appena ho saputo che la Roma e il mister mi volevano non ho avuto dubbi".