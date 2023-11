Paredes: “Alla Roma sto molto bene. Mourinho mi fa giocare e mi dà fiducia”

Come stai alla Roma? “Bene, sono felice. Ho incontrato un allenatore che mi dà moltissima fiducia. Sto giocando tutte le partite e la verità è che sono molto felice”.

Che ti dice Mourinho nel momento in cui vai in Nazionale? “È sempre molto attento alla nostra nazionale e ai nostri giocatori. Ogni volta che giochiamo gli piace guardarci”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.