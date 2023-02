Parco Umberto Lenzini, imbrattata di giallorosso la targa. Onorato: “Gesto vile”

Ieri in zona Boccea-Val Cannuta è stato presentato il parco intitolato al presidente del primo scudetto della Lazio: nella notte l'atto vandalico. L'assessore allo Sport: "Offesa grave che non appertiene al tifo sano"

È stata imbrattata la targa inaugurata ieri a Boccea-Val Cannuta a Umberto Lenzini, presidente del primo scudetto della Lazio nel 1974 a cui è stato dedicato e intitolato il parco in via Vezio Crisafulli. Dell'episodio ha parlato Alessandro Onorato, assessore allo Sport capitolino, presente ieri insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "La targa del Parco Umberto Lenzini, il presidente del primo storico scudetto della Lazio, imbrattata con i colori giallorossi è un'offesa grave, che non appartiene al tifo sano. Quello che si fonda su onore, ideali e amore per il calcio. Indipendentemente dalla squadra per cui si tifa", le parole di Onorato riportate dall'Ansa.