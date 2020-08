Paratici: “Zaniolo è bravo, ma vedremo più avanti. Per il mercato c’è tempo”

La Roma e la Juventus si affrontano nell’ultima giornata di campionato. Il ds bianconero Paratici ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio.

PARATICI A SKY

Agnelli ieri ha sottolineato il lavoro dei dirigenti

Ringraziamo il presidente che meglio di lui nessuno può giudicare il nostro operato. Lui è il primo che opera al centro di allenamento e non solo in Lega o all’Eca. Dobbiamo ringraziarlo per la fiducia che ci mostra. Ogni giorno ci supporta con lucidità.

Quanto la partita con il Lione può far cambiare il progetto tecnico?

Non è una partita che può cambiare una stagione. Una gara può essere frutto di sfortuna o decisioni arbitrali strane. Non è una partita che ci fa dire se una stagione è buona o no. Vincere uno Scudetto la rende comunque straordinaria. Sono nove anni che vinciamo ed è qualcosa di impensabile se ripenso a dieci anni fa quando sono arrivato. Cominciamo ad apprezzare quello che è stato il risultato di questa stagione frutto di un lavoro durissimo, forse quest’anno anche di più per la pandemia. Vorrei ringraziare la Lega e la Federazione che ci ha permesso di portare a termine il campionato. Hanno permesso a tutti di riuscire a vivere un pizzico di normalità.

Zaniolo è ancora nella sua lista?

E’ un bravo calciatore e non ci vuole un direttore sportivo a dirlo. Ora pensiamo a stasera e ci dispiace che i nostri tifosi non possono essere qui. Siamo in un momento difficile per tutti e dopo abbiamo il Lione e poi vedremo più avanti. Per il mercato c’è tempo, trovare il tempo di pensare alle trattative ora è difficile”