Fabio Paratici, prima del fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il ds viola ha avuto modo anche di parlare del figlio Lorenzo, attaccante della Roma Primavera che martedì scorso è stato assoluto protagonista nel 5-0 della formazione di Scala allo Slovan Bratislava in Youth League con una tripletta da urlo. Così "papà" Paratici: "A questa età bisogna andarci piano con i complimenti, io lo giudico come un giocatore della Primavera della Fiorentina e sono un po' severo. Ma sono felice che abbia questo tipo di momento". Pochi giorni prima del match contro lo Slovan, Paratici era stato convocato da Gasperini per Roma-Genoa in virtù delle tante defezioni nel reparto offensivo giallorosso.