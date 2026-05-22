Sono giorni caldi per la scelta del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Massara. I nomi rimasti realmente in corsa sembrano essere principalmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano. Il primo lascerà l’Atalanta al termine della stagione ed è considerato da Gasperini una garanzia. Più defilato ma ancora pienamente in corsa Sean Sogliano, attuale ds del Verona che ha messo in stand by l'offerta di rinnovo dell'Hellas. Ma nelle ultime ore starebbe tornando a prendere quota anche il nome di Fabio Paratici. Secondo quanto riporta la trasmissione Te la do io Tokyo, in onda su Teleradio Stereo, è emerso un dettaglio potenzialmente decisivo: nel contratto che lega Paratici alla Fiorentina sarebbe presente una clausola unilaterale che gli permetterebbe di liberarsi nel caso in cui arrivasse la chiamata di un club qualificato alla prossima Champions League.

Uno scenario che inevitabilmente rimette la Roma in gioco in caso di successo domenica a Verona. Con la qualificazione Champions, infatti, la candidatura di Paratici potrebbe improvvisamente tornare fortissima nelle prossime ore considerato che l'ex juventino ha la compagna (l'attrice Pilar Fogliati) che vive a Roma dove gioca anche il figlio. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di ricreare a Trigoria il tandem formato da Paratici e Matteo Tognozzi, già protagonisti insieme ai tempi della Juventus. Un’accoppiata che piace molto per esperienza, struttura internazionale e capacità di scouting.