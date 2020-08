Paratici: “Roma club importante, ma sto molto bene alla Juventus”

Fabio Paratici, diesse della Juventus, è stato accostato più volte alla Roma come futuro direttore sportivo del club in questi giorni. Per Friedkin sarebbe stato un sogno arrivare al dirigente bianconero che allontana questa possibilità ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Detto che difendere me stesso è difficile. Lo ha fatto pubblicamente il presidente ieri e mi sembrava difficile ribaltare il suo pensiero alle due del pomeriggio di oggi. Mi sembra abbastanza divertente. Bisogna comunque rispettare tutti i club e la Roma è una società molto importante. Io sono qui da dieci anni, sto molto bene e ho un rapporto che va al di la del lavoro con le persone che sono qua, a partire da Agnelli. Dieci anni nel calcio sono tantissimi”.