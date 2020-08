Paratici, le agenzie scommettono sul suo arrivo a Roma

Nonostante le dichiarazioni a consolidare il legame al contesto juventino, è ancora in dubbio il futuro di Fabio Paratici alla Juventus. Soprattutto per i bookmakers. Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata agipronews il diesse juventino potrebbe fare lo stesso percorso di Beppe Marotta e salutare così Torino. In quel caso la Roma sarebbe un’ipotesi più che valida, quotata a 3,50 dagli scommettitori, vista soprattutto la voglia di Dan Friedkin di iniziare il ciclo nella Capitale con una squadra di dirigenti di assoluto livello.