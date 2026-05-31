Il terzo posto della Roma ha cambiato il presente e futuro della Roma, mutandone prospettive e speranze. La firma, anche se in extremisdopo il lungo infortunio, l'ha messa in maniera importante anche Paulo Dybala. E ora ovviamente tra i temi principali c'è proprio quello del suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza tra un mese. I primi contatti sono partiti e le sensazioni restano positive. Intanto la Roma su Instagram ha scatenato i tifosi con un semplice post: "Dettagli", ha scritto il club su uno scatto di due mani che sistemano il pallone a terra. Non due braccia qualsiasi, ma quelle di Paulo Dybala, ben riconoscibili per i tatuaggi. In particolare quello sulla mano destra, con una lumaca e un fiore e soprattutto la scritta 'Para siempre'. Una scritta casuale? Non secondo i tifosi della Roma, che nei commenti hanno già cominciato a pregustare l'annuncio del rinnovo della Joya. "Lo sapevo! Dobbiamo vincere prima di lasciarci!", "Aria di rinnovo...", "Ora fate il post di annuncio!", "Dategli una penna per firmare!", "Resta con noi!" e altre decine e decine di messaggi simili. Il futuro può cominciare anche da Dybala.

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