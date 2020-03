Papà Totti fa gli auguri alla piccola Isabel: “Buon compleanno principessa” – FOTO

Isabel compie quattro anni e non possono mancare gli auguri di papà Francesco. Totti ha postato sui social una foto che li ritrae insieme: “Buon compleanno mia principessa”, il suo commento su Instagram. Nelle storie invece ci sono alcuni video con alcuni momenti passati insieme in questi anni col sottofondo della canzone di Ultimo “Piccola stella”. Isabel è la terza figlia di Totti e Ilary Blasi, nata dopo Cristian e Chanel. Tra qualche giorno vedrà il papà protagonista del reality targato Amazon “Celebrity Hunted”, in cui Francesco dovrà scappare e nascondersi per le strade di Roma.