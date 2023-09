Paolo Zanetti saluta Empoli: “Chiedo scusa per la figuraccia con la Roma”

Le sue parole: "Prima dei ringraziamenti mi sento in dovere di chiedere scusa a tutte le persone che ci seguono"

Paolo Zanetti ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro la Roma di domenica. L'Empoli ha deciso di esonerare l'ex allenatore del Venezia ed è pronto a tornare Aurelio Andreazzoli. Il mister ha salutato i tifosi e il club toscano e ha parlato del match contro i giallorossi. Queste le sue parole riportare dall'Ansa: "Prima dei ringraziamenti mi sento in dovere di chiedere scusa a tutte le persone che ci seguono, per la figuraccia di domenica a Roma. Ci tengo poi a ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito e non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro vicinanza".