Paolillo: “Mourinho ha dato una mentalità vincente alla Roma”

L'ex dirigente dell'Inter: "Il portoghese ha dimostrato anche ieri di avere il fiuto per le coppe, per me sta facendo benissimo"

“Non so, ha una squadra che non è funzionale a Mourinho e che non ha scelto lui, quindi non credo sia obbligato. - detto l’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ai microfoni di TMW Radio - Però la Roma è capace di vincere questa competizione, perché è migliorata anche nelle lacune tecniche e Mou ha dato una mentalità vincente al gruppo. Il portoghese ha dimostrato anche ieri di avere il fiuto per le coppe, per me sta facendo benissimo. Per l’affetto che ho per lui mi piacerebbe che si potesse esprimere con una rosa più competitiva dall’anno prossimo”.