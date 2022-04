Panucci: “Sono stato chiamato dalla Roma nel 2018. Si vede il lavoro di Mourinho”

Le parole dell'ex difensore giallorosso: "Servono 3/4 acquisti per arrivare in Champions"

Christian Panucci, ex difensore della Roma, è intervenuto ai micrfoni di Radio Radio e ha parlato della bella vittoria di ieri dei giallorossi ottenuta anche grazie ai gol di Zaniolo: “C’è un buco lungo di trofei, speriamo che la Roma possa vincere la Conference. Zaniolo ha grandi qualità, non deve leggere giornali oggi. Ieri ha fatto una grande gara ma deve lavorare per dare continuità al le sue prestazioni. Bisogna avere i giocatori veri per vincere, serve un bravo dirigente che li sappia scegliere. Servono 3/4 acquisti per la Champions". L'ex Real ha anche parlato di Mourinho: "A Roma hanno vinto gli allenatori con grande personalità perché quando non ne hanno diventa complicato. Riesce a portare tutti dalla propria parte. Sono sempre dell’idea che servono i giocatori, il tecnico ha avuto un momento difficile ma gli sono stati tutti vicino. Adesso si vedono i frutti del lavoro di Mourinho". Inoltre ha svelato dei retroscena su un suo possibile arrivo sulla panchina giallorossa negli anni passati: "Sono stato chiamato dalla Roma per allenare dopo Di Francesco e Garcia. Ma nulla di concreto. La Roma bisogna meritarsela, adesso c’è un grande allenatore e tutti lo devono seguire".