Panucci: “Mourinho è partito col piede giusto, sognare non costa nulla”

Le parole dell'ex calciatore giallorosso: "Dipende dagli obiettivi, per me la squadra può lottare per un posto in Champions League"

Redazione

Christian Panucci, ex difensore della Roma, ha parlato della Conference League e della stagione dei giallorossi ai microfoni di Sky Sport:

La Roma proverà a vincere la Conference League? “Mourinho e la Roma certamente pensano alla Conference League, puntano a vincerla. Mourinho è partito con il piede giusto, è stato bravo a dire che per il momento non si è fatto nulla perché è un ambiente che si esalta e si deprime con facilità”.

Ti aspetti dei cambi contro il CSKA Sofia? “Ci saranno dei cambi questa sera come ha detto il mister, contro il CSKA Sofia si può vincere e giocherà chi è stato meno impiegato. Sono auspicabili questi cambi”.

Cosa può dire la Roma in campionato? “Dipende dagli obiettivi, per me la squadra può lottare per un posto in Champions League. Se la stagione dovesse prendere entusiasmo, potrebbe diventare incredibile, c’è un vento che va forte adesso. Sognare non costa nulla”.