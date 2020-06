Panucci: “La Roma mi sembra una polveriera. Pedro può aiutare i giovani”

Christian Panucci, ex terzino della Roma, torna a parlare del suo vecchio club. Tanti i tremi trattati: dalle vicende societarie a Pedro, passando per Pellegrini. Queste le sue parole a Sky Sport:

La situazione della Roma?

Sta diventando insostenibile. Mi sembra una polveriera la situazione interna, vedendo anche l’allontanamento di Petrachi. C’è una proprietà che non viene mai, non sa cosa succede e questo è un grande problema per una piazza esigente come Roma.

Pedro?

Un grande giocatore, sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire allenarsi per vincere. Può aiutare i tanti giovani che ha la Roma, è un acquisto positivo.

Pellegrini?

Giocatore vero, vede la giocata prima. Si vede che è un giocatore in prospettiva di livello internazionale. Mi piace molto, ha grande personalità.