Pandev crede nel progetto Mourinho: “Anno di transizione ma farà molto meglio”

L'ex attaccante del Genoa si è espresso in merito al progetto dello Special One nella Capitale: "Roma piazza importante e merita di stare in alto"

Redazione

Goran Pandev, ex calciatore di Lazio e Inter, attualmente di proprietà del Parma, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della Roma e di Mourinho, suo ex allenatore ai tempi del triplete nerazzurro: "Sono cambiate tante cose. Conosco bene la Roma, sono stato due anni alla Lazio e sono due piazze difficili. Penso che il prossimo anno farà molto meglio perché questo è un anno di transizione. Ci sono tanti giocatori nuovi e secondo me lui vuole i suoi giocatori e spero che quest'estate gli portino la gente che vuole e poi secondo me può fare bene. La Roma è una piazza importante e merita di stare in alto".