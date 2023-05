Palomino si fa male e i tifosi giallorossi esultano: “Il karma esiste”

Dopo il match disputato contro lo Spezia, lo scorso 3 maggio, il difensore centrale dell'Atalanta, Jose Palomino, ha riportato un grave infortunio. Per uno degli uomini cardini del gioco di Gasperini, c'è la rottura del tendine e quindi la stagione può considerarsi conclusa. Solo qualche settimana prima, in molti lo avevano criticato per l'intervento scellerato su Dybala, in occasione della sfida del "Mapei Stadium" contro i giallorossi. Un brutto intervento che ha costretto l'attaccante di Jose Mourinho a rimanere ai box nei match contro Milan, Monza e Inter. Alla notizia del ko di Palomino, i social del centrale argentino sono stati letteralmente invasi da insulti dei tifosi della Roma: "Questo è il Karma", tuonano i supporter capitolini. In occasione del fallo su Paulo, lo stesso Mou era rimasto senza parole: "Dopo il fallo di Palomino è rimasto come un giocatore in meno. È un problema traumatico, ma per Abisso non è successo niente". Restano infatti difficilmente dimenticabili le lacrime del numero 21 romanista che, dopo la violenta scivolata, ha dovuto stringere i denti fino al triplice fischio dell'arbitro.