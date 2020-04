Pallotta, piano triennale per la Roma: big incedibili, stadio e monte ingaggi

Con la cessione ancora in stand-by, Pallotta sta studiando un progetto per non abbandonare la Roma. La trattativa con Friedkin andrà avanti, ma l’emergenza coronavirus ha cambiato le carte in tavola e ora il deal è più lontano. Anche per questo – riporta Sky Sport – il presidente di Boston ha in mente un nuovo piano triennale per la Roma: prima ci sarà l’aumento di capitale che sarebbe spettato a Friedkin, poi sul mercato gli obiettivi sono due. Non cedere i big come Zaniolo e Pellegrini ma abbassare il monte ingaggi, magari trovando una soluzione per i vari Nzonzi, Schick, Gonalons e Karsdorp. Dzeko e Kolarov sono i leader e resteranno. Poi c’è lo stadio, che Pallotta vuole portare a termine e per il quale spingerà più che mai.