Pallotta: “Ottimo lavoro di Fonseca e della squadra. Ora giochiamoci l’Europa League”

James Pallotta fa i complimenti alla Roma. I giallorossi contro il Torino ottengono la sesta vittoria nelle ultime sette partite e da Boston arrivano gli applausi a distanza del presidente americano: “Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati dalla squadra – il suo commento su Twitter -. Ottenere 19 punti sugli ultimi 21 non è facile con così tante partite in così poco tempo. Ottimo lavoro di Paulo Fonseca, del suo staff e di tutti i giocatori. Adesso giochiamocela in Europa League”.

Il numero uno della Roma nelle prossime settimane deciderà a chi vendere il club. Friedkin resta in pole perché a livello di contratti è quello che si è spinto più avanti, ma Pallotta spera di ottenere in breve tempo un’offerta ancora più alta. Intanto però si gode i risultati di quella che ancora per poco sarà la sua Roma. Nella speranza di una conquista di una coppa nel finale della sua esperienza da presidente giallorosso.