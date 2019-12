Pallotta: “Orgoglioso dei giocatori e di Fonseca. Un bel modo di chiudere l’anno”

Anche il presidente della Roma, James Pallotta si unisce ai festeggiamenti di Fonseca e di tutta la squadra per la vittoria di ieri al Franchi contro la Fiorentina. Impegnato nella trattativa per la cessione del club con il magnate texano Dan Friedkin, il miliardario americano direttamente da Boston ha voluto comunque inviare un messaggio ai giocatori giallorossi tramite il suo profilo Twitter: “Molto orgoglioso dei giocatori della Roma, di Paulo Fonseca e tutto il suo staff dopo la vittoria di ieri a Firenze. Una grande prestazione e un ottimo modo per finire l’anno. Buon Natale e felice anno nuovo. Forza Roma”.