Pallotta in Italia: vertice a Siena con Petrachi, Baldini e Fienga. Presente anche Fonseca

James Pallotta è in Italia. Il presidente della Roma è arrivato in questi giorni per godersi qualche giorno di vacanza in Toscana, prima dispostarsi anche nel Sud Italia. Non solo riposo, ovviamente: il patron giallorosso, infatti, ha colto l’occasione per incontrare i vertici dirigenziali del club. Oggi a Siena è andato in scena un vertice con il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il CEO Guido Fienga e il consulente e consigliere Franco Baldini. Al summit era presente anche l’allenatore Paulo Fonseca, che oggi ha diretto il suo primo allenamento a Trigoria. Sono giorni caldissimi in casa Roma tra l’inizio del ritiro a Trigoria, l’arrivo di Pau Lopez, l’acquisto vicinissimo di Mancini e la trattativa per Veretout. Un’occasione importante per fare il punto della situazione e stabilire le prossime mosse di calciomercato.