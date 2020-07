Pallotta: “Il futuro di Fonseca non è in dubbio, ha il mio pieno supporto” – FOTO

“Paulo Fonseca non è in dubbio”. A dirlo è direttamente James Pallotta, che a caldo aveva definito “imbarazzante” la prestazione della Roma contro l’Udinese di giovedì. Nelle ultime ore il tecnico portoghese è finito sotto esame per il secondo ko di fila che è costato l’allontanamento definitivo dalla zona Champions League. Di conseguenza anche lo stesso Fonseca, anche da molti tifosi, è stato messo in discussione per alcune scelte che hanno fatto discutere. Tramite il suo profilo Twitter, però, lo stesso James Pallotta ha messo a tacere le voci sul possibile addio anticipato dell’ex Shakthar: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto, Forza Roma!”

Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 4, 2020