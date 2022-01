Pallotta: “I tanti giocatori forti li ho venduti per il FFP, ma non Salah…”

L'ex patron giallorosso, su twitter, torna a parlare dell'esperienza a Roma

"Spalletti o Di Francesco? Sono entrambi due professionisti", dice James Pallotta su twitter quando gli viene chiesto il miglior 11 della Roma della sua gestione. "Questa è difficile - spiega -, c'erano tanti giocatori che mi piacevano. E sicuramente qualcuno adesso mi romperà le p***e chiedendomi perché c***o li ho venduti. Tutti per il Fair Play Finanziario, fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier dopo che qualcuno aveva detto che non avrebbe potuto giocarci". Qualcuno gli fa notare che squadre come Napoli e Lazio non vendevano come la Roma. Pallotta: "Non mi pare che loro abbiano avuto i nostri stessi risultati".