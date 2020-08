Pallotta goodbye: vicino all’Olimpico il murales sulla “fuga” da Roma di Jim – FOTO

James Pallotta come Nando Mericoni. Il presidente giallorosso, dopo l’ufficialità della cessione a Friedkin, diventa un murales. Vicino allo Stadio Olimpico (Ponte Duca D’Aosta) Pallotta è stato raffigurato come la caricatura del celebre film di Alberto Sordi un americano a Roma. Il bostoniano è disegnato in fuga con una valigetta piena di soldi e la frase: “…Io c’ho avuto a malattia che m’ha bloccato”. L’autore è l’ormai noto Herry Greb, lo street artist che ha raffigurato Papa Francesco come Kill Bill e che spesso si cimenta con opere legate alla Roma. Lo scorso gennaio raffigurò Zaniolo con la maschera da supereroe.