Pallotta dona altri 25 mila euro allo Spallanzani: “Il nostro apprezzamento per loro non ha aggettivi”

James Pallotta ancora al fianco dello Spallanzani. Il presidente della Roma ha donati altri 25 mila euro per aiutare i medici e gli infermieri nella lotta al covid-19. “Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare tutto il nostro apprezzamento” le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport. La Roma è ancora in prima linea per sostenere chi ne ha bisogno. Nei giorni scorsi il club ha portato a casa dei suoi abbonati over 75 beni di prima necessita e kit medici. Mentre con la raccolta fondi lanciata dalla società sono stati raggiunti i 500.000 euro.