Pallotta annuncia il nuovo account della Roma in lingua Swahili: “Arriva presto”

La Roma continua nella sua missione di raggiungere i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo: sta per nascere infatti un account ufficiale Twitter in lingua Swahili. Ad annunciarlo è stato il presidente James Pallotta in un cinguettio postato sulla sua pagina proprio in lingua africana: “Se avete bisogno di una pagina AS Roma Swahili dovreste averne una davvero. Arriva presto. Pace e amore a tutti” è la traduzione. Il profilo in lingua africana si aggiungerà a quello arabo, indonesiano, brasiliano, persiano e l’ultimo in pidgin nigeriano oltre a quelli europei. Lo Swahili è la nazionale di Tanzania, Kenya, Uganda e Ruanda e una delle lingue ufficiali dell’Unione Africana.