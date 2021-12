Pallone Azzurro 2021: vincono Chiesa e Girelli, Spinazzola e Pirone terzi

Federico Chiesa e Cristiana Girelli, sono stati i più votati dai tifosi come i migliori calciatori dell’anno per le Nazionali maschile e femminile

Federico Chiesa e Cristiana Girelli si sono aggiudicati il Pallone Azzurro 2021. Il sondaggio sponsorizzato dalla FIGC tra il 14 e il 30 dicembre ha dato la possibilità ai tifosi di decretare il miglior giocatore e giocatrice delle rispettive Nazionali in occasione delle competizioni del 2021. Due i nomi per la Roma: immancabile per la Nazionale maschile Leonardo Spinazzola, che con il 14% dei voti si aggiudica il terzo posto in classifica. Per la femminile invece si legge il nome di Valentina Giacinti, che si posiziona terza con il 17%.