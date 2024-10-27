Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

"Ho lavorato per due mesi e mezzo e ho capito che questi ragazzi avevano bisogno di certezze, di qualcosa di diverso. Abbiamo cambiato sistema e principi di gioco. Non siamo andati uomo a uomo, con riferimenti, abbiamo cambiato e ho notato che la squadra si sentiva più sicura, i giocatori si trovavano meglio e abbiamo trovato un'identità di squadra e degli automatismi. Questo perché ho ragazzi intelligenti e disponibili, ho messo tutti in condizione di poter fare bene".

Con Adli sembrate ancora più affidabili, la squadra ne ha giocato. "Ovviamente sì, Adli ti dà dinamismo e qualità, imprevedibilià. Stasera parlare del singolo non mi va, direi che oggi vanno elogiati tutti i ragazzi, chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato. Complimenti a tutti, oggi se devo elogiare un singolo dico Comuzzo, il più piccolino. Stasera mi ha confermato che è un grande difensore, ha vinto tutti i duelli uomo a uomo su Dovbyk. Se ne devo scegliere uno prendo il più piccolino".

Magari ora riscattate Bove. "Questo chiedetelo alla società, io devo pensare a giovedì e al Genoa. Bell0 l'entusiasmo ma dobbiamo rimanere umili. Ho cambiato nove undicesimi in Europa, quindi è un grande gruppo, sono grandi professionisti e grandi uomini".

La classifica non la guardate? "Non l'ho mai guardata neanche da calciatore, non mi interessa. Non mi godo neanche la vittoria, magari sbaglio, ma penso già alla prossima partita tra tre giorni".