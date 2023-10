Palladino: “Mourinho un genio del calcio. L’anno scorso solo un episodio di campo”

Le parole del tecnico biancorosso: "Nessuna tensione tra me e lui, avevo solo fatto un riferimento sulla panchina. Sono cose di campo che nascono e finiscono lì"

Sempre interessante vedere un giovane allenatore mettere le sue idee in campo. Quest'anno avete più solidità, erra il percorso che volevi? "L'anno scorso è partito un percorso di crescita con la squadra, personale e di società. Abbiamo dato continuità quest'anno mettendo giocatori nuovi e perdendone altri ma la mentalità è la stessa. Abbiamo una solidità maggiore grazie alle caratteristiche dei giocatori. Siamo una squadra che vuole giocare e che vuole creare situazioni anche se siamo giovani. Oggi affrontiamo una squadra molto esperta e molto forte che ci metter in difficoltà".

L'anno scorso qualche battibecco con la panchina della Roma. "Nessuna tensione, ho visto i giornali oggi che hanno creato un caso. Tra me e il mister c'è un grandissimo rapporto, ho grande stima di lui. È un genio del calcio, ne ha fatto la storia. Da parte mia non c'è nulla contro di lui, avevo solo fatto un riferimento sulla panchina. Sono cose di campo che nascono e finiscono lì".

