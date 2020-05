Palermo, Pastore ricorda la finale di Coppa Italia all’Olimpico: “Uno dei giorni più belli” – FOTO

Nove anni fa il Palermo viveva un sogno giocando la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico contro l’Inter. Alla fine vinsero i nerazzurri, ma per i rosanero quel giorno rimane indimenticabile. Javier Pastore era in campo con i siciliani e ha voluto ricordare quel giorno con un post su Instagram: “29/05/2011, una data che non si dimentica. Palermo calcio: grande squadra, grande allenatore, con tutto il sopporto dei tifosi. Anche se non abbiamo vinto rimane uno dei giorni più belli della mia carriera”.