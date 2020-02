Palacio: “Grande partita con una squadra forte”

Il Bologna vince all’Olimpico contro una Roma mai in partita. Rodrigo Palacio al termine del match ha raccontato le sue emozioni:

PALACIO A SKY

Partita dominata, te l’aspettavi?

Abbiamo fatto una grande partita, un campo difficile contro una squadra molto forte. Abbiamo dimostrato da subito che volevamo fare gol, alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Merito dello spirito di sacrificio della squadra, dobbiamo andare avanti così.

Avete grande forza mentale.

Abbiamo tanta fiducia nel mister, ci alleniamo tutta la settimana, stiamo facendo un bel calcio ma vogliamo fare ancora di più.

Siete sesti: dove potete arrivare?

Non lo so, dobbiamo pensare ogni partita come questa, giocando così possiamo arrivare nella parte sinistra della classifica, ma andiamo piano piano.

Con Mihajlovic in panchina fate meglio.

Ci dà una carica in più, è la nostra forza e quando c’è lui giochiamo meglio.

Sembri un ragazzino.

Sto bene, mi diverto e c’è un bel gruppo. Mi piace giocare così.