La Roma ha superato il Como, ma sono tante le polemiche intorno all'arbitro Pairetto. Nel mirino la decisione di non espellere Smolcic. Il difensore - già ammonito - commette un fallo su El Shaarawy ma il direttore di gara non fischia. E Fabregas dopo aver sventato il pericolo lo ha tolto pochi minuti dopo. Gemitaiz, rapper di fede giallorossa, ha attaccato Pairetto sui social: "Incredibile...un'espulsione chiara per doppio giallo e neanche ha fischiato il fallo. Bell'arbitraggio ridicolo anche quest'oggi. La pagliacciata della Serie A è in atto".

Incredibile ... un espulsione chiara per doppio giallo.. neanche fischiato il fallo. Bell'arbitraggio ridicolo anche quest'oggi. La pagliacciata della serie a è in atto. — Gemitaiz (@TheTrueGemitaiz) March 2, 2025