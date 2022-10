Pagliuca: “Rui Patricio non mi piace. La Roma merita un portiere migliore”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Libero. Ha parlato anche dell'estremo difensore della Roma: "Rui Patricio è insufficiente. Non mi piace come para, come sta tra i pali. La Roma meriterebbe sinceramente di più se vuole arrivare in zona Champions e fare bene in Europa League". Gli erorri contro Udinese e Inter hanno messo in discussione il portiere portoghese. Il prossimmo anno i giallorossi potrebbero intervenire sul mercato.