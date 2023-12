Pagliuca: “Rui Patricio non mi fa impazzire. La Roma deve trovare un altro portiere”

Nonostante le prestazioni in crescendo di Rui Patricio, il portiere portoghese resta sempre sotto la luce dei riflettori per via di diverse incertezze che non forniscono mai la sicurezza sperata. Sull'argomento si è espresso anche l'ex numero 1, Gianluca Pagliuca, che in un'intervista a TuttoSport ha dichiarato: "Non mi fa impazzire Rui Patricio. Non fa mai la grande parata, ma si limita al compitino. La Roma potrebbe trovarne uno più bravo". E proprio il portiere del passato è pronto a consigliare qualche soluzione alternativa proprio in Serie A: "Di Gregorio e Falcone sono pronti per una big". La Roma, dal suo canto, in vista della prossima stagione sicuramente cercherà un nuovo difensore tra i pali, in attesa di scoprire anche cosa ne sarà di Svilar.