Pagano dopo l’esordio: “Sensazione inspiegabile. Grazie Mourinho, ma è solo l’inizio”

Nuovo anno, altri 'bambini' da lanciare in prima squadra per José Mourinho. L'ultimo in ordine di tempo è stato Riccardo Pagano, che ieri è entrato nel finale di gara tra Roma e Salernitana. Un momento che rimarrà per sempre impresso nella mente e nel cuore del talentino della scuderia di Totti:"Una data che non scorderò mai. Sono molto contento di aver esordito in serie A con la maglia che indosso da quando ho 9 anni, quello che ho provato ieri é difficile da spiegare, un sogno che dopo tanti anni di sacrifici, rinunce e duro lavoro si avvera. Volevo ringraziare la mia famiglia e quelle poche persone che insieme a loro hanno creduto in me e sono state sempre al mio fianco. Inoltre ci tenevo a ringraziare il mister per aver avuto fiducia in me. È un sogno che si realizza, ma la strada è lunga ed è solo l’inizio".